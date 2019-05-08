Екс-президент Вірменії обіцяє боротися проти чинної влади



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Колишній президент Вірменії Роберт Кочарян

Роберт Кочарян не побачив за рік радикальних змін у Вірменії

Другий президент Вірменії Роберт Кочарян, який на сьогодні перебуває у в'язниці, заявляє про об’єднання опозиційних до режиму Нікола Пашиняна сил. Також Кочарян висловив сподівання, що він зможе приєднатися до опозиції. Відповідні заяви екс-президент Вірменії зробив в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters.

Роберт Кочарян був заарештований в липні 2018 року. Проте він заперечує звинувачення щодо незаконних дій під час оголошення надзвичайного стану в 2008 року, коли в умовах протистояння опозиції і поліції загинуло 10 осіб. Другий президент Вірменії вважає свої рішення правильними – на його думку вони були єдино можливими в тим умовах, аби відновити порядок в країні.

Роберт Кочарян також вважає всі звинувачення політично мотивованими. На його думку уряд Нікола Пашиняна використовує надумані звинувачення для того, щоб тримати його в в’язниці.

Окрім того, Кочарян вважає, що з приходом у 2018 році до влади Нікола Пашиняна і його блока «Наш крок», в країні нічого не змінилося. Він заявив, що відтоді у Вірменії лише зріс рівень агресії, популізму і дилетантизму серед керівництва. Це, на думку Кочаряна, і призведе до формування потужної опозиції.

Нагадаємо, що екс-президент Вірменії обвинувачується в поваленні конституційного ладу країни. Крім цього Спеціальна слідча служба висунула Кочаряну обвинувачення в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

У січні суд першої інстанції вже один раз задовольнив клопотання ССС про продовження терміну арешту Кочаряна на два місяці. Адвокати Кочаряна подали в Апеляційний суд скаргу на це рішення суду, яка 7 лютого була відхилена.

У березні суд продовжив арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну ще на 2 місяці. Як відомо, Кочарян знаходиться під арештом з 7 грудня минулого року.

Наприкінці квітня екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара.