Суд заарештував все майно другого президента Вірменії



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Екс-президент Вірменії Роберт Кочарян

Арешт накладено на все майно Кочаряна і доходи, крім пенсії

Суд Вірменії прийняв рішення заарештувати все майно і доходи, крім пенсії другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Про це повідомив захисник Кочаряна Ованес Худоян.

Шенгавітський суд загальної юрисдикції Єревана продовжить розгляд клопотання адвокатів про скасування арешту на майно Кочаряна 6 червня.

«Накладено арешт на все майно і доходи, крім пенсії. Це майно не було оцінено, але процес оцінки є обов'язковим», - заявив Худоян.

Нагадаємо, що екс-президент Вірменії обвинувачується в поваленні конституційного ладу країни. Крім цього Спеціальна слідча служба висунула Кочаряну обвинувачення в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

У січні суд першої інстанції вже один раз задовольнив клопотання ССС про продовження терміну арешту Кочаряна на два місяці. Адвокати Кочаряна подали в Апеляційний суд скаргу на це рішення суду, яка 7 лютого була відхилена.

У березні суд продовжив арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну ще на 2 місяці. Як відомо, Кочарян знаходиться під арештом з 7 грудня минулого року.

Наприкінці квітня екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара.

Джерело: Інтерфакс-Україна