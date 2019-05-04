Суд заарештував все майно другого президента Вірменії
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Арешт накладено на все майно Кочаряна і доходи, крім пенсії
Суд Вірменії прийняв рішення заарештувати все майно і доходи, крім пенсії другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.
Про це повідомив захисник Кочаряна Ованес Худоян.
Шенгавітський суд загальної юрисдикції Єревана продовжить розгляд клопотання адвокатів про скасування арешту на майно Кочаряна 6 червня.
«Накладено арешт на все майно і доходи, крім пенсії. Це майно не було оцінено, але процес оцінки є обов'язковим», - заявив Худоян.
Нагадаємо, що екс-президент Вірменії обвинувачується в поваленні конституційного ладу країни. Крім цього Спеціальна слідча служба висунула Кочаряну обвинувачення в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
У січні суд першої інстанції вже один раз задовольнив клопотання ССС про продовження терміну арешту Кочаряна на два місяці. Адвокати Кочаряна подали в Апеляційний суд скаргу на це рішення суду, яка 7 лютого була відхилена.
У березні суд продовжив арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну ще на 2 місяці. Як відомо, Кочарян знаходиться під арештом з 7 грудня минулого року.
Наприкінці квітня екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара.
Джерело: Інтерфакс-Україна