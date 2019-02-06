«Укрлендфармінг» і агрохолдинг «Авангард» домовилися про реструктуризацію 4,4 млрд грн з державним «Ощадбанком»



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Досягнення домовленостей з державним «Ощадбанком» - це позитивна подія і для «Укрлендфармінг», як лідера агро-ринку, так і країни вцілому, - Бахматюк

Процес переговорів тривав більше року

Група компаній «Укрлендфармінг» із підконтрольним їй агрохолдингом «Авангард» підписала угоду про реструктуризацію своїх зобов’язань перед державним «Ощадбанком» на суму 4,4 млрд грн.

Про це повідомив власник та СЕО групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк.

Як зазначив Бахматюк, досягнення домовленостей з державним «Ощадбанком» - це позитивна подія, як для «Укрлендфармінг» і «Авангарду», так і країни вцілому.

«Сьогодні компанія, зважаючи на виклики, пов‘язані з втратою активів на сході України та в Криму, змогла стабілізувати діяльність. Щоб розвиватися далі нам необхідно отримати часовий проміжок для погашення старих кредитів. Рішення «Ощадбанку» - це підтримка реального сектору економіки, адже зараз в нашій компанії працює 30 тисяч співробітників, ми платимо мільярди гривень податків і виробляємо біля 1% ВВП України. Ми вдячні команді банку за професійну роботу. Досягнення домовленостей про реструктуризацію такого великого холдингу, як «Укрлендфармінг» із державним крупним банком - це також сигнал для міжнародних інвесторів. Сигнал, що стало можливо вести в Україні бізнес, навіть зважаючи на макроекономічні показники в економіці і політичну ситуацію, яка склалась після 2014 року», - зазначив власник та СЕО групи компаній «Укрлендфармінг».

Процес переговорів тривав більше року і був реалізований з використанням Закону України про фінансову реструктуризацію.

Так згідно закону, для проведення огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників, був залучений авторитетний незалежний експерт - міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young. Угода про реструктуризацію була підписана 04 лютого 2019 року.



Група компаній «Укрлендфармінг» - найбільший український агрохолдинг за об’ємом земельного банку і кількістю створених робочих місць. Виробляє зерно, м’ясо та молоко, а агрохолдинг «Авангард», що входить до групи є найбільшим виробником яєць та яєчних продуктів не тільки в Україні, а й Європі. В «Укрлендфармінг» працює біля 30 тисяч осіб, Групу відзначено в рейтингах кращих роботодавців країни за версіями медіа «Влада грошей», «Фокус» та «БІЗНЕС».

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