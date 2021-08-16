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    Ексдепутат Балашов затриманий у Києві за бійку з поліцією (фото)

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    Балашов побився зі слідчим - Ексдепутат Балашов затриманий у Києві за бійку з поліцією (фото)
    Балашов побився зі слідчим
    Фото Страна

    До ранку Балашов пробуде в ізоляторі

    У Києві затримали і доставили до Печерського управління поліції бізнесмена й колишнього нардепа Геннадія Балашова. Про затримання повідомив у Facebook адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото з ним з поліцейського управління.

    «Це порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого для клієнта ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справ. Після сьогоднішнього «відвідування» РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям», – написав адвокат.

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    Фото Ігор Черезов / Facebook
    Фото Ігор Черезов / Facebook

    Також він додав, що Балашов проведе майбутню ніч у слідчому ізоляторі.

    У коментарі сайту «Страна» Черезов уточнив, що Балашова затримали за бійку з правоохоронцями. «У зв'язку з сутичкою зі слідчим», – сказав він.

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    Нагадаємо, Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться про будівництво багатоповерхівки в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, що охороняється ЮНЕСКО.

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    Теги: будівництво адвокат ЮНЕСКО Геннадій Балашов
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    Ексдепутат Балашов затриманий у Києві за бійку з поліцією (фото)