Ексдепутат Балашов затриманий у Києві за бійку з поліцією (фото)

До ранку Балашов пробуде в ізоляторі

У Києві затримали і доставили до Печерського управління поліції бізнесмена й колишнього нардепа Геннадія Балашова. Про затримання повідомив у Facebook адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото з ним з поліцейського управління.

«Це порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого для клієнта ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справ. Після сьогоднішнього «відвідування» РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям», – написав адвокат.

Також він додав, що Балашов проведе майбутню ніч у слідчому ізоляторі.

У коментарі сайту «Страна» Черезов уточнив, що Балашова затримали за бійку з правоохоронцями. «У зв'язку з сутичкою зі слідчим», – сказав він.

Нагадаємо, Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться про будівництво багатоповерхівки в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, що охороняється ЮНЕСКО.

Читайте також: