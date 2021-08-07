Екснардеп прийшов на допит у поліцію в костюмі Бетмена

У такий спосіб Геннадій Балашов вирішив боротися з корупцією серед правоохоронців

Колишній народний депутат і бізнесмен Геннадій Балашов із Києва прибув у Печерське управління поліції в костюмі Бетмена. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, виклавши відповідні відео.

«Корупція у Печерському райвідділку не доведена, але процвітає. Наше завдання встановити злочинців і здати їх поліції. Нам загрожують черв'яки з 90-х», – сказав Балашов.

Далі він рушив у кабінет до слідчого.

Геннадію Балашову інкримінують скоєння злочину за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Мова йде про зведення багатоповерхового будинку в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Зараз Балашов – у статусі підозрюваного, справу готують для передачі до суду.

Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО може виключити зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини комплекс Києво-Печерської лаври у зв'язку з незаконним зведенням на її території будинку. Власником скандальної споруди є бізнесмен і лідер партії «5.10» Геннадій Балашов.

За інформацією видання «Типовий Київ», у зв'язку зі скандальним будівництвом проти Балашова ще в 2016 році було порушено кримінальне провадження, а саме будівництво супроводжувалося шахрайською схемою, в результаті якої постраждали його інвестори.



