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    Екснардеп прийшов на допит у поліцію в костюмі Бетмена

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    Балашов&nbsp;вирішив запам'ятатися правоохоронцям, які його допитували - Екснардеп прийшов на допит у поліцію в костюмі Бетмена
    Балашов вирішив запам'ятатися правоохоронцям, які його допитували
    Фото: novosti-n.org

    У такий спосіб Геннадій Балашов вирішив боротися з корупцією серед правоохоронців

    Колишній народний депутат і бізнесмен Геннадій Балашов із Києва прибув у Печерське управління поліції в костюмі Бетмена. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, виклавши відповідні відео.

    «Корупція у Печерському райвідділку не доведена, але процвітає. Наше завдання встановити злочинців і здати їх поліції. Нам загрожують черв'яки з 90-х», – сказав Балашов.

    Далі він рушив у кабінет до слідчого.

    Геннадію Балашову інкримінують скоєння злочину за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Мова йде про зведення багатоповерхового будинку в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.

    Зараз Балашов – у статусі підозрюваного, справу готують для передачі до суду.

    Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО може виключити зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини комплекс Києво-Печерської лаври у зв'язку з незаконним зведенням на її території будинку. Власником скандальної споруди є бізнесмен і лідер партії «5.10» Геннадій Балашов.

    За інформацією видання «Типовий Київ», у зв'язку зі скандальним будівництвом проти Балашова ще в 2016 році було порушено кримінальне провадження, а саме будівництво супроводжувалося шахрайською схемою, в результаті якої постраждали його інвестори.

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    Теги: Київ депутат будівництво мова партії ЮНЕСКО допит Facebook корупція Геннадій Балашов
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    Екснардеп прийшов на допит у поліцію в костюмі Бетмена