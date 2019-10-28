Ексглава НАЗК Корчак прокоментувала вручення їй підозри



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Колишня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак Фото: Главком

Корчак пообіцяла у вівторок прийти в НАБУ

Колишня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак прокоментувала вручення їй підозри з боку НАБУ.

«Нічого не хочу приховувати від суспільства, але мушу прокоментувати події сьогоднішнього ранку. Аж через два роки після початку здійснення досудового розслідування до мого помешкання «завітав» вже «сімейний»детектив Д.І. Нечипоренко. На моє здивування він поспіхом щось пробубонів собі під ніс ігноруючи мої процесуальні права та почав «вкидати» через поріг якісь папірці», — написала Корчак на своїй сторінці у Facebook..

Ексглава НАЗК зазначила, що вона віддала папери назад і попросила дотримуватись законодавства України, але детектив пішов і залишив папери під дверима.

«Учасникам цього ранкового комедійного шоу, в якому я раптом опинилася, хочу повідомити: як відповідальний громадянин України, для якого в першу чергу існує верховенство права, о 10-00 завтра (29.10.2019 р.) я буду в «агентстві пінкертонів» (НАБУ), де на мої запитання я почую відповіді згідно чинного законодавства», — додала Корчак.

Нагадаємо, колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак повідомлено про підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн.

У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

Директор НАБУ Артем Ситник стверджував, що у справі ще в лютому 2018 року було зібрано всі докази, однак глава САП Назар Холодницький заблокував погодження підозри.

Корчак говорила, що 6 грудня 2018 року у квартирі її свекрухи провели «слідчі дії під виглядом пограбування».