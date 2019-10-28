Ексглаві НАЗК Корчак повідомили про підозру



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Наталії Корчак вручили підозру у декларуванні недостовірної інформації

Колишню чиновницю підозрюють у невнесенні до декларації автомобіля

Колишню главу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак повідомлено про підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Зазначається, що Корчак повідомили про підозру детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Слідство встановило, що Корчак не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало в її постійному користуванні.

Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що НАБУ закрила кримінальне провадження про призначення колишньою главою НАЗК Наталією Корчак премій самій собі. У квітні нинішнього року це розслідування було припинено, а справу закрито у зв'язку з відсутністю в діях Корчак складу кримінального злочину.

Нагадаємо, у травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

Директор НАБУ Артем Ситник стверджував, що у справі ще в лютому 2018 року було зібрано всі докази, однак глава САП Назар Холодницький заблокував погодження підозри.

Корчак говорила, що 6 грудня 2018 року у квартирі її свекрухи провели «слідчі дії під виглядом пограбування».