Рябошапка пояснив, хто може повідомити підозру ексголові НАЗК Корчак



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Руслан Рябошапка свого часу був підлеглим Наталії Корчак

Наразі проєкт підозри Наталії Корчак у недостовірному декларуванні перебуває в Генпрокуратурі для узгодження.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не вважає за необхідне погоджувати з ним підозру колишньому голові Нацагентства з питань запобігання корупції, а нині члену НАЗК Наталії Корчак. Про це він заявив журналістам.

«Наталія Миколаївна Корчак не є спецсуб'єктом так званим, і підозру такій особі може повідомити звичайний прокурор», - сказав він.

17 вересня Національне антикорупційне бюро заявляло про намір до жовтня повідомити про підозру члену НАЗК Корчак.

Наразі проєкт підозри перебуває в Генпрокуратурі для узгодження.

Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура спільно з НАБУ 3 вересня скерували до генпрокурора Руслана Рябошапки проєкт підозри члену НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні.

Зазначимо, Корчак керувала НАЗК з 2016 по 2018 рік. У 2017 році нею зацікавилось НАБК через підозру у приховуванні придбання паркомісця, а також користування незадекларованим авто.

У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Корчак. 16 серпня 2019 року Солом'янський суд Києва скасував закриття справи проти ексглави НАЗК.

Варто зазначити, що Руслан Рябошапка свого часу був підлеглим Наталії Корчак.

Як відомо, в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким. В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

9 червня 2017 року член НАЗК Руслан Рябошапка подав Кабінету міністрів заяву про відставку.