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    НАЗК знайшла порушення у звітах чотирьох парламентських партій, серед них – «Слуга народу»

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    У звітах чотирьох парламентських партій виявлені порушення - НАЗК знайшла порушення у звітах чотирьох парламентських партій, серед них – «Слуга народу»
    У звітах чотирьох парламентських партій виявлені порушення

    У звітах політичних партій, які увійшли до Верховної Ради, виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах 58 політичних партій, зокрема у партіях «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та «Голос», інформує пресслужба НАЗК.

    «У звітах політичних партій, які увійшли до Верховної Ради..., виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців», - підкреслила член Національного агентства, координатор напряму запобігання політичній корупції Наталія Корчак.

    Так, у звітах політичних партій виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців.

    Всього за ІІ квартал 2019 року до Національного агентства надійшли 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у звітах 78 політичних партій виявлено  порушення.

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    Батьківщина Наталія Корчак НАЗК партія Слуга народу майно
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