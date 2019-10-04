Ексзаступник глави НБУ про програму нового уряду: загальні слова «покращити», «посилити», «створити»



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Олександр Савченко - колишній заступник головиНБУ, екс-заступник міністра фінансів

Олександр Савченко: Декларації добрі, піар непоганий, а реалізація викликає велике занепокоєння

Колишній заступник голови Національного банку, екс-заступник міністра фінансів Олександр Савченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» назвав глобальну помилку програми нового уряду.

«На мою думку, глобальна помилка цієї програми в тому, що не держава має створювати робочі місця, а бізнес. Якщо держава досягла високого рівня розвитку і може проводити індустріальну політику (наприклад, створити галузь по захороненню власних відходів від АЕС або проект відновлення аерокосмічної індустрії), тоді це може бути. Але таких проектів в програмі уряду нема», - наголосив Савченко.

Але, на його думку, там є інша цікава річ – намагання 70% доходів бюджету пускати на інвестиції, а 30% – на соціальне забезпечення. Експерт вважає, що такого просто не буває. За словами Савченка, як правило, інвестиційні витрати держбюджету в країнах на кшталт США чи Китаю складають до 8%. У нас завжди було менше 5 %, а тут одразу 70%.

Експерт зазначив, що у тій же енергетичній політиці він не побачив, скільки треба інвестувати в видобуток власного газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність і перетворитися з його імпортера на експортера. Замість цього - загальні слова на кшталт «покращити», «посилити», «створити».

«Якби під ці плани економічного зростання (запропоновані прем’єром Гончаруком, - «Главком») я побачив хоча б декілька принципових реформ, то ці цифри могли б виглядати досить реалістично. Але реальних змін в економічній політиці уряду і монетарній політиці Нацбанку я не побачив. В принципі, теоретично можна досягти і 40% росту ВВП, і $50 млрд, і мільйон робочих місць, але жодних механізмів для цього не видно», - зауважив Савченко.

«Декларації добрі, піар непоганий, а реалізація викликає велике занепокоєння», - резюмував експерт.

Зазначимо, що у п’ятницю, 4 жовтня, о четвертій годині пообіді прем’єр-міністр Олексій Гончарук планує представити парламенту програму уряду. Якщо вона буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.

Як повідомлялось, раніше Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. В програмі ж поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.