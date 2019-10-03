Маркарова пояснила від’їзд місії МВФ придбаними авіаквитками



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Оксана Маркарова повідомила, що кошти МВФ йдуть у резерви, тому це не впливає на коливання ринкового курсу

Нам немає великої потреби саме цього року отримати транш, але така можливість є - міністер

Міністер фінансів України Оксана Маркарова заявила, що місія Міжнародного валютного фонду покинула Київ 26 вересня тому, що у них були білети саме на цей день.

Про це вона розповіла в ефірі «Сніданку з 1+1».

Зазначається, що журналіст запитав Маркарову, чому представники МВФ поїхали з України без оголошення рішення та чи тривають переговори.

«Місія МВФ покинула Київ тому, що у них були куплені білети саме на цей день», - пояснила Маркарова.

За словами чиновниці, спочатку перемовини проводять дистанційно, а потім представники місії МВФ приїздять до Києва, де працюють ще два-три тижні, коли вони повертаються у Вашингтон, робота продовжується знову віддалено.

«Зараз перемовини тривають, ми обговорюємо програму. Це абсолютно нормальний процес. Нам немає великої потреби саме цього року отримати транш, але така можливість є. Кошти МВФ йдуть у резерви, тому це не впливає на коливання ринкового курсу. Всі кошти, які нам давав МВФ, за виключенням 2015 року, вони йшли у резерви Нацбанку і там вони і знаходяться», - зазначила міністерка.

Як повідомлялося, добре, що не послали: Місія МВФ полетіла, але обіцяла повернутися.

Нагадаємо, 27 вересня прем’єрміністр України Олексій Гончарук повідомив, що протягом кількох тижнів буде укладена нова угоду з Міжнародним валютним фондом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Місія Міжнародного валютного фонду після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.