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    Економіка та фінанси

    Список мрій прем’єра Гончарука. Що не так з програмою нового уряду?

    нова влада
    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    Прем&rsquo;єр-міністр Олексій Гончарук - Список мрій прем’єра Гончарука. Що не так з програмою нового уряду?
    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук

    Економічні експерти оцінили реалістичність ключових показників фундаментального документу

    У п’ятницю і аж о четвертій годині пообіді прем’єр-міністр Олексій Гончарук планує представити парламенту програму уряду. Якщо вона буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.

    Фактично це ритуальна процедура – наприклад, минулий уряд Володимира Гройсмана взагалі її ігнорував. Але нова влада має демонструвати нові цінності. А оскільки щодо пріоритетів команди Зеленського є багато питань, відповіді на них мав би дати цей фундаментальний документ.

    Для ознайомлення з програмою у охочих було достатньо часу – Кабмін прийняв її ще в неділю (29 вересня) на своєму засіданні та оприлюднив наступного дня. На кожне міністерство виписано по кілька цілей, причому кількість їх різниться. Більше всього їх – по вісім – у Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства та Міністерства енергетики та захисту довкілля. А от у міністра без міністерства – міністра Кабміну Дмитра Дубілета – вона лише одна. Зате як виписана – замилуєшся або ж заплутаєшся: «Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів». Щоправда, не зрозуміло, як бути з тими сферами, які не представлені міністерствами.

    Співрозмовники в бізнесколах, яких «Главком» попросив оцінити перші ініціативи нового уряду, нарікають, що під розмови про лібералізацію влада навпаки почала посилювати тиск на підприємців. І нагадують, що в часи Віктора Ющенка інвестори хлинули в Україну, але в підсумку пішли звідси обуреними, бо їх тут ніхто не захистив.

    Саму програму вже розкритикували за її надмірну абстрактність та відсутність конкретних термінів виконання заявлених задач. Більш того – програмний документ розрахований не на рік, а на п’ять. Тобто якщо в уряду за рік спитають щодо її виконання, там можуть просто розвести руками і нагодувати байками про світле майбутнє, яке нинішні міністри ще не встигли втілити за 365 днів, бо програма розрахована на 1826-ть.

    Уряд обіцяє всього і багато – знизити рівень забруднення довкілля, зробити так, щоб люди довше жили, заохотити українців займатись фізкультурою, вивести доходи з «тіні», розвинути внутрішній туризм, зменшити кількість злочинів і таке інше, фіналізуючи набуттям Україною критеріїв членства в Євросоюзі та НАТО.

    Насправді ж, якщо вдасться досягти всього, що понаписувано в програмі, то нам ще треба буде подумати, чи потрібен нам ЄС із його проблемами.

    Зокрема, йдеться про створення Фонду національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства (це, треба так розуміти, на додачу до Фонду держмайна?), Бюро фінансових розслідувань, яке буде розслідувати «білокомірцеві» злочини у сфері публічних фінансів (ще один слідчий орган?), та заплановані поголовні (мінімум на 50%) кадрові чистки серед керівного складу Податкової та Митної служб (люстрація на марші). У соціальній сфері заплановане створення системи «Е-ветеран», через яку зможуть отримати допомогу ветерани АТО, переселенцям обіцяють спростити доступ до адміністративних послуг та допомогти з забезпеченням житлом. Щоправда, в програмі нічого не йдеться про програму відновлення Донбасу, хоча про неї неодноразово висловлювався президент.

    Одну з гучних запланованих реформ – відкриття ринку землі – планується запустити  з 1 жовтня 2020 року що, за планами уряду, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році. Фермерам на купівлю землі обіцяють державну фінансову підтримку.

    Прем’єр Гончарук заявляє, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. В програмі ж поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

    Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

    • ВВП України за п’ять років зросте на 40%;
    • буде створено один мільйон нових робочих місць;
    • залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
    • 70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.

    Напередодні розгляду програми в парламенті «Главком» опитав економічних експертів, наскільки реалістичними вони вважають ці ключові показники.

    «Загальні слова на кшталт «покращити», «посилити», «створити»

    Олександр Савченко

    колишній заступник голови Національного банку, екс-заступник міністра фінансів

    Якби під ці плани економічного зростання я побачив хоча б декілька принципових реформ, то ці цифри могли б виглядати досить реалістично. Але реальних змін в економічній політиці уряду і монетарній політиці Нацбанку я не побачив. В принципі, теоретично можна досягти і 40% росту ВВП, і $50 млрд, і мільйон робочих місць, але жодних механізмів для цього не видно.

    На мою думку, глобальна помилка цієї програми в тому, що не держава має створювати робочі місця, а бізнес. Якщо держава досягла високого рівня розвитку і може проводити індустріальну політику (наприклад, створити галузь по захороненню власних відходів від АЕС або проект відновлення аерокосмічної індустрії), тоді це може бути. Але таких проектів в програмі уряду нема.

    Там є інша цікава річ – намагання 70% доходів бюджету пускати на інвестиції, а 30% – на соціальне забезпечення. Такого просто не буває. Як правило інвестиційні витрати держбюджету в країнах на кшталт США чи Китаю складають до 8%. У нас завжди було менше 5 %, а тут одразу 70%!

    В тій же енергетичній політиці я не побачив, скільки треба інвестувати в видобуток власного газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність і перетворитися з його імпортера на експортера. Замість цього загальні слова на кшталт «покращити», «посилити», «створити».

    Декларації добрі, піар непоганий, а реалізація викликає велике занепокоєння.

    «Закладені в програмі $50 млрд інвестицій всіх сильно здивували»

    Андрій Блінов

    економічний експерт

    Створити мільйон робочих місць за п’ять років цілком реалістично. У цілій низці галузей в нас існує дефіцит робочих рук у зв’язку з трудовою міграцією. На мій погляд, навіть незалежно від влади, ми побачимо стрімкий ріст заробітних плат, бо сусідні ринки пропонують оплату праці суттєво вище. Цей ріст в Україні вже в цьому році буде складати 25–30%. Чи буде це супроводжуватись створенням робочих місць – велике питання, яке пов’язано з масштабом інвестицій. Закладені в програмі $50 млрд всіх сильно здивували, тому що ця сума фактично дорівнює всьому українському експорту за рік і набагато більшf, ніж кошти, які зайшли як спекулятивний капітал в наші ОВДП. Останніми роками ми мали приплив прямих іноземних інвестицій на рівні $2–3 млрд, причому значна частина цих коштів йшла на докапіталізацію «доньок» закордонних банків. Тому якщо б уряд поставив за мету вийти хоча б на $5 млрд на рік, це було б вже достатньо немалим досягненням. Те, що уряд обіцяє руйнування монополій, активізацію приватизації – достатньо непогана тенденція, яка дійсно може сприяти припливу інвестицій.

    Норма про 70% – на інвестиції, а 30% – на соцдопомогу мені здається мантрою, оскільки у нас бюджет виглядає інакше. Судіть самі: ми можемо видатки на армію чи поліцію вважати видатками на розвиток? А наш борг? Насправді, якби у нас співвідношення інвестицій до ВВП досягало хоча б 25, а краще 30 %, це було б дуже хорошою ціллю.

    Взагалі я не такий скептик щодо росту ВВП у порівнянні з іншими показниками. Якщо ми таки залучимо $50 млрд інвестицій, ВВП може якщо не подвоїтись, то вирости на 60–70%. Тому закладені 40% росту цілком можуть бути досягнуті за певних обставин. Багато буде залежати від кон’юнктури: так, цього року наші експортні ринки дуже добрі, а імпортні енергоносії навпаки просіли в ціні, але ці «ножиці» можуть поламатися. До вказаного в програмі показнику росту ВВП треба ставитись як до красивої та великої мети, але при цьому закладати в бюджет більш консервативний сценарій, що уряд і робить.

    «Таке враження, що це був набір тез, який не встигли використати під час виборів»

    Василь Юрчишин

    директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова

    Це не програма, а набір «хотєлок», за яким не стоять жодні інструменти та економічні заходи. Звідкись взялись абсолютно немислимі показники в $50 млрд інвестицій. Коли мова йде про 40% росту за п’ять років, то незрозуміло, йдеться про реальний ВПП чи номінальний, який можна і за рік нагнати через інфляцію. Мені здається, ми забагато уваги приділяємо такому документу, який хороший на рівні декларацій у період виборів, але не як інструмент для реалізації економічної політики. Таке враження, що був набір тез, який не встигли використати під час виборів, і тепер вирішили їх представити у вигляді програми.

    Я очікував, що той популізм, за який попередню владу лаяли в період виборів, трансформується в реальний напрям дій економічної політики. Але, на жаль, цього не сталося. І це вкрай сумно, бо була надія, що інтелектуальні люди, які прийшли у владу, зможуть запропонувати потрібні країні напрями, а не залишать усе на рівні прекрасних декларацій.

    «Нові політики продемонстрували хитрий і безвідповідальний підхід»

    Ігор Уманський

    колишній в.о. міністра фінансів

    У нас занизька порівняльна база, тому забезпечити зростання на 40% за п’ять років досить реалістично. Але точно не з такою програмою – в ній все чудово, тільки нема власне програми дій. Є низка декларацій «за все гарне, проти всього поганого», але жодних конкретних кроків, за рахунок яких буде економічне зростання, інвестор прийде в Україну, створюватимуться нові робочі місця тощо. Це декларативний документ, в якому не вказані відповідальні за реалізацію його положень, нема жодних термінів виконання. Так званий КРІ (ключові показники ефективності), про який так красиво розповідає прем’єр, відсутній взагалі. Як і ряд важливих напрямків на кшталт конкурентної політики, судової реформи і так далі. Звісно, це не пряма відповідальність уряду, але він є основним суб’єктом законодавчої ініціативи і розбудовує інвестиційне середовище. А воно без реформи правоохоронної та судової систем неможливе.

    Це дуже зручний підхід: коли у вас нема заходів, які ви можете вжити, результатів, яких ви маєте досягти в конкретні визначені терміни, – то нема і за що відповідати. Хоча політики ніби й нові, але вони продемонстрували, як на мене, занадто хитрий і безвідповідальний підхід до формування програми. А її справді очікували, аби зрозуміти, що буде робити цей склад уряду без жодного досвіду роботи. Але на виході отримали повне розчарування.

    Павло Вуєць, «Главком»

    Кабмін ЄС борг АТО США економіка НАТО інвестиції бюджет популізм люстрація бізнес ВВП незалежність АЕС держава президент уряд влада Олексій Гончарук
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