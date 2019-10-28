Зеленський заявив, що чекає вироків для топ-корупціонерів



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Зеленський 28 жовтня провів зустріч зі співробітниками НАБУ та САП

«Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, для того, щоб усі корупціонери були за гратами», - заявив президент

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, спілкуючись з працівниками НАБУ і САП, запевнив, що на них не буде тиску зі сторони Офісу президента.

«Ми дійсно поважаємо вашу професію, кожного з вас. Я хотів би з вам особисто познайомитись з кожним. Але поки мало часу для цього. Але хотів би вас привітати. Хотів би вам сказати, що сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, для того, щоб усі корупціонери були за гратами. А це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія… Ми приїхали, щоб вас зарядити цією енергією. Щоб ви розуміли, що ми на вас впливати не будемо і не хочемо», - сказав Зеленський.

Президент закликав працівників ГПУ, САП і НАБУ звертатися в Офіс президента, якщо на них будуть чинити тиск.

«Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топкорупціонери, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це вже ніколи не пробачить. А зараз у нас є великий шанс», - заявив президент.

До слова, 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.