Екснардеп Жеваго, якого розшукує ДБР, залишив посаду генерального директора Ferrexpo



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Костянтина Жеваго на початку жовтня цього року оголосило у розшук Держбюро розслідувань за підозрою у розкраданні 2,5 млрд грн з банку «Фінанси і кредит»

Жеваго пішов з посади тимчасово, щоб «зосередитися на вирішенні певних питань в Україні» - Ferrexpo

Колишній народний депутат і ексвласник банку «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго з власної волі залишив посаду генерального директора британської гірничорудної Ferrexpo, мажоритарієм якої він є. Зараз його функції виконує фіндиректор компанії Кріс Меве.

Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє UBR.

Згідно з повідомленням Ferrexpo, Жеваго пішов з посади тимчасово, щоб «зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств, якими він володів до 2015 року».

Хоча у поясненнях компанії банк «Фінанси і кредит» не фігурує, мова йде, імовірно, про нього, оскільки саме в 2015 році він був визнаний неплатоспроможним. Більш того, саме в розкраданні 2,5 млрд грн з цього банку і звинуватили Жеваго. У вересні його викликали на допит в Держбюро розслідувань (ДБР) для повідомлення про підозру і допиту в якості підозрюваного. Ексдепутат у відомство не з'явився, після чого ДБР 9 жовтня оголосила його у розшук.

Нагадаємо, в середині жовтня акції Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, обвалилися з середини вересня 2019 року на 32% - з 2,06 фунта до 1,41 фунта за акцію. Вартість акцій впала на тлі розслідувань проти власника компанії.

Як повідомлялося, у Жеваго забирають найсмачніше. М'ясокомбінат олігарха продають з молотка: стала відома стартова ціна. У середині жовтня цього року державне підприємство «СЕТАМ» почало продавати арештований цілісний майновий комплекс підприємства ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 92 млн грн, як заставне майно на балансі банку «Фінанси та кредит», що належав колишньому народному депутату і бізнесмену Костянтину Жеваго.

До слова, у серпні цього року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину також перевіряли і народного депутата.

За кілька днів, 11 жовтня, детективи НАБУ також повідомили Жеваго про підозру через невнесення до декларації 19 млн грн.

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