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Ексгенпрокурор Юрій Луценко отримав звання капітана ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексгенпрокурор Юрій Луценко отримав звання капітана ЗСУ
Уже рік Юрій Луценко служить у «гарячих точках»
фото: Юрій Луценко/Facebook

Юрій Луценко вже майже рік захищає Україну в лавах Збройних сил України

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко отримав військове звання «капітан». Про це повідомляє його дружина, Ірина Луценко, у своєму Facebook. Відповідний наказ було підписано напередодні.

«Рік участі у бойових діях по захисту України. Оборона Києва і Гостомельсткий напрямок, пізніше Миколаїв і Херсонський напрямок. Вже більше трьох місяців – найгарячіші точки Бахмут і Соледар. Луценку присвоєно звання капітана», – написала вона.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко отримав звання капітана ЗСУ фото 1
фото: Ірина Луценко/Facebook

Юрій Луценко, який в складі ЗСУ захищає країну, нині зі взводом аеророзвідки працює під Бахмутом і Соледаром. Нещодавно він заявив, що Соледар – це «м’ясорубка» для «вагнерівців».

«І ми з великим задоволенням крутимо ручку цієї «м’ясорубки», знищуючи живу силу найбільш агресивного, найбільш фашистського ядра російських ЗС при повному потуранні російської армії. На щастя», – сказав він на своєму прямому ефірі. 

Нагадаємо, що нещодавно РФ зазнала нищівної поразки під Вугледаром. Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) переконаний, що у розгромі винне російське військове командування.

 

Теги: Юрій Луценко Ірина Луценко

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