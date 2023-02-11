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Після розгрому під Вугледаром Росія знову вимагає переговорів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після розгрому під Вугледаром Росія знову вимагає переговорів
Росія не відмовляється від своїх загарбницьких цілей
фото з відкритих джерел

Країна-агресорка хоче переговори «без попередніх умов»

Після невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області, де окупанти втратили кілька рот своєї штурмової піхоти, з Москви знову лунають заяви про готовність до переговорів із Україною.

Проте, як і раніше, країна-агресорка хоче переговори «без попередніх умов». Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін в інтерв'ю телеканалу «Звезда».

«Так, класика каже, що будь-які військові дії закінчуються переговорами, і ми, звичайно, вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але лише до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує, переговорів з урахуванням тих цілей, які були нами озвучені публічно», – сказав він.

Як відомо, під Вугледаром російські війська втратили кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки. Повідомлялося, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) переконаний, що у розгромі винне російське військове командування.

Проте, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що причина розгрому військ під Вугледаром , швидше за все, у погано навчених мобілізованих солдатах, ніж поганому командуванні. Це призведе до подібних тактичних невдач РФ по всій Україні.

Теги: росія окупанти війна Україна переговоры

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