Ексначальник Волинської митниці оголошений в розшук



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У той час начальником Волинської митниці ДФС був Віктор Кривіцький

Прокуратура підозрює Кривіцького у хабарництві

Оголошено в розшук начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького, якого прокуратура Київської області підозрює у хабарництві та зловживанні службовим становищем.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.



Прокуратурою області спільно з працівниками поліції ГУНП у Київській області завершено досудове розслідування стосовно начальника Волинської митниці ДФС, а також двох його підлеглих інспекторів митниці, які отримували хабарі від фізичних осіб за безперешкодний проїзд через державний кордон України.



Також задокументовано факт заподіяння державному бюджету збитків в сумі понад 300 тис. грн, внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем.



«Зокрема, доведено, що в 2017 році через Волинську митницю ДФС з Республіки Польща на територію України реально ввезено спецтехніку для ремонту доріг. Однак, з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України. Крім того, начальник Волинської митниці ДФС підозрюється у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який вилучений в останнього під час проведення слідчих дій», – вказано у повідомленні.



Зазначимо, що в той час начальником Волинської митниці ДФС був Віктор Кривіцький.



Нагадаємо, Віктор Кривіцький приступив до роботи на посаді виконувача обов’язків керівника Волинської митниці ДФС у жовтні 2016 року. У грудні 2016 року Кривіцького призначили начальником Волинської митниці ДФС.



Як повідомлялося, на Волині спалахнув скандал у зв’язку із заявами працівника митниці Петра Євтушка про те, що її очільник Віктор Кривіцький був причетний до незаконної схеми ввозу товарів із Польщі. Так, переповнені товаром автомобілі на митниці нібито фіксують як порожні. Своєю чергою, на міжнародних пунктах пропуску це заперечують, а за справу взялися прокуратура та СБУ. Після того, як Петро Євтушок публічно розповів про корупцію на митниці, його звільнили «за перевищення службових повноважень».



На теперішній час чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скеровано повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України буде скеровано до суду для розгляду по суті.



Крім того, триває досудове розслідування за фактом вчинення керівником Волинської митниці ДФС кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу). Він підозрюється у спостереженні за своїм підлеглим працівником – начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС та членами його сім’ї.



Враховуючи, що підозрюваний на виклик не з’явився та місцезнаходження не відоме, його оголошено в розшук.



За скоєння наведених злочинів фігурантам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.