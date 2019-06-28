Експерт: конфіскація активів Фірташа відбуватиметься на користь США



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Українському олігарху Дмитру Фірташу загрожує екстрадиція у США

Зважаючи на те, як сильно Дмитро Фірташ боровся з екстрадицією – йому є чого боятися, вважає експерт

На конфісковані активи українського олігарха Дмитра Фірташа у випадку його екстрадиції до Сполучених Штатів Америки та доведення провини у суді претендує виключно американський уряд.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

«Обвинувачення Фірташа стосуються індійського корупційного кейсу, де Україна не є ані місцем злочину, ані потерпілою стороною», - пояснила експертка.

Вона також зазначила, що у випадку екстрадиції Фірташа з Австрії до США, український олігарх матиме два варіанти. Перший - угода зі слідством, підсумком якого стане визначення суми конфіскованого майна та прийнятний для обох сторін тюремний термін. Другий - проходження через повний судовий процес, слухання та вирок.

«Наскільки пам’ятаю, це буде справа із судом присяжних - тобто це буде тривалий процес», - додала Шевчук.

Відповідаючи на питання журналіста, чи невідворотне покарання американською Фемідою українського олігарха юристка повідомила, що поки не можна впевнено це стверджувати, «але зважаючи на те, як сильно Дмитро Фірташ боровся з цією екстрадицією – йому є чого боятися».

Як відомо, у США Фірташу загрожує понад 80 років в’язниці з конфіскацією.