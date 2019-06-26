У США Фірташу загрожує понад 80 років в’язниці з конфіскацією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігарх Дмитро Фірташ

Сполучені Штати можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю

Українському олігарху Дмитру Фірташу, якщо його екстрадують до США, загрожує там понад 80 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» повідомив американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

«Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, у порушенні так званого «закону Ріко» — про організації, що діють під впливом рекету й корупції, а також у намаганні порушити закон про корупцію за кордоном. З технічного боку, це понад 80 років ув’язнення, — це просто базуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів», — розповів Берд.

Втім, юрист зазначив, що Сполучені Штати можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю.

«Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, в яких залучені топ-політики різних країн, у тому числі України та Росії. Тож можливо, що він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тож для нього завжди є можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, — де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень», - зазначив Берд.

Фірташа звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Сума ймовірного хабара — 18,5 мільйонів доларів. Федеральна суддя у Чикаго стверджує, що Фірташ планував співпрацювати з американським виробником авіалайнерів Boeing. Таким чином, схема хабарництва торкається юрисдикції США. Представники Boeing підтвердили, що розглядали можливість співпраці з Фірташем. Втім заявили, що угоди з ним не укладали.

У 2014 році Фірташа за вимогою Сполучених Штатів затримали в Австрії. Загалом розгляд про екстрадицію тривав 5 років — 25 червня Верховний суд Австрії відхилив апеляцію і дозволив екстрадувати бізнесмена до Сполучених Штатів. Втім, остаточне рішення має затвердити міністр юстиції Австрії.

Якщо Фірташ постане перед американським судом, то слухання будуть відбуватись у штаті Іллінойс. В разі фінального рішення про екстрадицію українського олігарха можуть доставити в США вже на початку липня.

«Після екстрадиції Фірташ має прибути в суд для слухань, де він повинен буде визнати або заперечити свою провину в різних обвинуваченнях. Процес може початись дуже швидко — протягом декількох днів після прибуття Фірташа до США, тобто вже в липні. Базуючись на попередніх заявах захисту, можемо припустити, що він не визнає своєї провини. Після цього мають призначити додаткові слухання для обрання Фірташеві запобіжного заходу. Дуже малоймовірно, що його залишать на свободі. Скоріш за все, прокурори вимагатимуть арешту. Вони наполягатимуть, що Фірташ — іноземний громадянин, і може втекти від правосуддя», - вважає Берд.

За його словами, загалом, увесь процес може тривати роками.

«Якщо ви поглянете на випадок Лазаренка, пройшли роки, поки його справа перейшла від початкової стадії до вироку суду. Але все може бути і швидше — залежить, який захист оберуть адвокати Фірташа», - зазначив юрист.

Захист Дмитра Фірташа заперечує усі виснуті йому звинувачення.

Cеред адвокатів Фірташа є Ден Вебб з чиказької фірми Winston & Strawn, якого вважають одним з найкращих американських юристів. Так, The Wall Stret Journal назвав його одним з найбільш високооплачуваних американських адвокатів. А Business Insider зарахував його до списку “11 адвокатів, яких ви не захочете побачити по протилежний бік”.

Також Вебб був спецпрокурором під час розслідування одного з найгучніших скандалів США «Ірангейт» у 1986 році. Тоді виявилось, що адміністрація президента Рейгана таємно, без дозволу Конгресу продавала зброю Ірану. Згодом, у своїй практиці юрист представляв у судах таких бізнес-гігантів, як Microsoft, Philip Morris та General Electric.

В березні 2018 року до Дена Вебба навіть звернувся Дональд Трамп із пропозицією очолити його захист у розслідуванні незалежного прокурора США Мюллера про російське втручання у вибори США. Втім, юрист відмовився представляти президента, зіславшись на конфлікт інтересів. У тому числі, через Дмитра Фірташа. Український оліграх, у свою чергу, був бізнес-партнером Пола Манафорта, колишнього очільника передвиборчої кампанії Трампа, який фігурував у розслідуванні.