Експерт-міжнародник прокоментував особливості виборів президента в Казахстані



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Фаворитом виборів є Касим-Жомарт Токаєв, якого підтримала правляча партія Казахстану Нур Отан

9 червня у Казахстані пройдуть вибори президента. Участь беруть сім претендентів. Фаворитом є Касим-Жомарт Токаєв. А Жуматая Алієва не допустили до перегонів через те, що він не склав іспит із державної мови. Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Євген Магда розповів про вибори президента Казахстану, які мають пройти 9 червня.

«Унікальністю цих виборів є те, що в них вперше не буде брати участь Нурсултан Назарбаєв. Всього в виборах будуть брати участь 7 претендентів. Фаворитом є Касим-Жомарт Токаєв, якого підтримала правляча партія Казахстану Нур Отан», - говорить Магда.

За його словами, показовим є те, що всі кандидати є етнічними казахами, не зважаючи на те, що до 25% громадян Казахстану є російськомовними. Також особливістю цих виборів глави найбільшої країни Центральної Азії стало те, що одного кандидата – Жуматая Алієва – не допустили до перегонів через те, що він не склав іспит із державної мови.

«Така ситуація із виборами гарно показує, що політика Нурсултана Назарбаєва на побудову окремої казахської ідентичності дає плоди, не зважаючи на те, що офіційний Нур-Султан продовжує і далі брати участь в російських інтеграційних об’єднаннях», - зауважив Магда.

Нагадаємо, що у прямому ефірі 19 березня у своєму зверненні до нації Назарбаєв ухвалив рішення припинити свої повноваження на посаді президента.

Переглянути запис прес-конференції:

Нагадаємо, колишній президент і чинний голова Ради безпеки Казахстану Нурсултан Назарбаєв вручив ордени «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва» трьом президентам сусідніх країн, в тому числі Путіну.