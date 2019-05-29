Назарбаєв вручив Путіну орден
-
Розсилка
Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову
Колишній президент і чинний голова Ради безпеки Казахстану Нурсултан Назарбаєв вручив ордени «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва» трьом президентам сусідніх країн.
Зокрема, орден отримав президент Росії Володимир Путін. За словами Назарбаєва, російський президент зробив особливий внесок у «поглиблення і розширення співпраці» двох країн.
«Ми втрьох – ви, я і Лукашенко – п’ять років тому тут підписали і створили цей союз (ЄАЕС)», – заявив Назарбаєв при врученні медалі Путіну.
Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову.
Указ про нагородження президентів державними нагородами Казахстану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Нагороди були видані на честь п’ятиріччя підписання Договору про Євразійський економічний союз.
У Нур-Султані (колишня Астана) 29 травня проходить саміт ЄАЕС. Раніше російська газета «Комерсант» писала, що Назарбаєва можуть призначити почесним головою союзу.
Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.
Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.
Джерело: Радіо Свобода