  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Назарбаєв вручив Путіну орден

    • Розсилка
    Путіну&nbsp;&nbsp;вручили орден &laquo;Першого президента Казахстану &ndash; лідера нації Нурсултана Назарбаєва&raquo; - Назарбаєв вручив Путіну орден
    Путіну  вручили орден «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва»

    Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову

    Колишній президент і чинний голова Ради безпеки Казахстану Нурсултан Назарбаєв вручив ордени «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва» трьом президентам сусідніх країн.

    Зокрема, орден отримав президент Росії Володимир Путін. За словами Назарбаєва, російський президент зробив особливий внесок у «поглиблення і розширення співпраці» двох країн.

    «Ми втрьох – ви, я і Лукашенко – п’ять років тому тут підписали і створили цей союз (ЄАЕС)», – заявив Назарбаєв при врученні медалі Путіну.

    Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову.

    Указ про нагородження президентів державними нагородами Казахстану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Нагороди були видані на честь п’ятиріччя підписання Договору про Євразійський економічний союз.

    У Нур-Султані (колишня Астана) 29 травня проходить саміт ЄАЕС. Раніше російська газета «Комерсант» писала, що Назарбаєва можуть призначити почесним головою союзу.

    Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія Путін Казахстан ЄАЕС Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ