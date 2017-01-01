Експерт підрахував, скільки українці платять Ахметову, готуючи олів’є

Українська сім'я через тариф «Роттердам+» сплачує корупційну ренту близько 1,5 грн.

Готуючи до новорічних свят салат олів’є, кожна українська родина у середньому платить корупційну ренту близько 1,5 грн. Про це заявив енергетичний експерт Андрій Герус. За його підрахунками, українська сім'я на новорічні свята готує до 3кг олів'є. Його собівартість 129 грн. «У собівартості Олів'є, включно з його інгредієнтами,



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Українська сім'я через тариф «Роттердам+» сплачує корупційну ренту близько 1,5 грн.

Готуючи до новорічних свят салат олів’є, кожна українська родина у середньому платить корупційну ренту близько 1,5 грн. Про це заявив енергетичний експерт Андрій Герус.

За його підрахунками, українська сім'я на новорічні свята готує до 3кг олів'є. Його собівартість 129 грн.

«У собівартості Олів'є, включно з його інгредієнтами, електроенергія займає 7%. Тобто у 3 кіло Олів'є електроенергії на 9 грн. Половину з того, тобто 4,5 грн., іде тепловій генерації. 30% від тої половини - це завищення внаслідок дії «Роттердам+». Отже, приготувавши 3 кг Олів'є, ви сплачуєте корупційну ренту «Роттердам+» у розмірі 1,5 грн.», - написав експерт у Facebook.

Нагадаємо, згідно з методикою «Роттердам+» вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації обчислюється за формулою «середня вартість вугілля в порту Роттердам за останні 12 місяців плюс вартість його доставки в Україну».

У квітні 2017-го НАБУ повідомило про початок досудового розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+». Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генпрокурор Юрій Луценко.

2 вересня повідомлялося, що Ринат Ахметов увійшов до рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. Ахметов є єдиним мільярдером з України, який увійшов у цей список. Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index (BBI), статки Ріната Ахметова з січня 2017 року скоротилося на 45,8 мільйона доларів і становлять 4,38 мільярда доларів. Ахметов посідає в рейтингу 439-те місце.

Зазначимо, національний регулятор в оновленому за ініціативою президента Петра Порошенка складі підвищив ціну на електроенергію на оптовому енергоринку України до рекордних майже 1,9 грн за кВт-год (з ПДВ). Як пише у своїй статті Наталка Прудка, на зростання вартості електроенергії відразу ж різко негативно відреагували в експертному середовищі, звинувативши пропрезидентський склад НКРЕКП в тому, що Комісія в черговий раз примножила доходи приватного виробника ДТЕК (належить Рінату Ахметову), частка якого в загальній структурі виробництва електроенергії на ТЕС – 75%.

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