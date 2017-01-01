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    Думки вголос

    Чому вугілля з Америки треба спалювати в Україні. Секрет Ахметова

    Як ДТЕК купляв вугілля у США
    Мовою оригіналу В 1952 году в Лондоне медики зафиксировали более 4000 смертей за период всего в 4 дня. В 1963 году в Нью-Йорке 400 человек погибло всего за час. В октябре ДТЕК громко анонсировал, что покупает уголь марки Г в США, намекая, на дефицит не только антрацита, но и марки Г. Покупка угля в США весьма странное решение, ведь тот же
    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 18:54
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    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Як ДТЕК купляв вугілля у США

    Мовою оригіналу

    В 1952 году в Лондоне медики зафиксировали более 4000 смертей за период всего в 4 дня. В 1963 году в Нью-Йорке 400 человек погибло всего за час.

    В октябре ДТЕК громко анонсировал, что покупает уголь марки Г в США, намекая, на дефицит не только антрацита, но и марки Г. Покупка угля в США весьма странное решение, ведь тот же Роттердам ближе. Не говоря о России, откуда ДТЕК полным ходом возит уголь.

    И если в Центрэнерго все понятно - политические мотивы, то ребус с ДТЕК следовало разгадать. Ведь мы сжигаем в год под 20 млн тонн марки Г из украинских шахт, но на ценовой флаг подняли именно эти 0,064 млн тонн из США.

    Как известно, у нас в тарифах действует формула «цена в Роттердаме (индекс АРI2) + доставка морем + перевалка в порту + доставка на станцию», сокращенно Роттердам+. Индекс в Роттердаме показывает цену угля там с определенными качественными показателями: калорийность 6000 ккал/кг и сера меньше 1%.

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    Из США в конце октября прибыло 64 тыс тонн. Его стоимость уже с доставкой на склад порта в Украине (условие DAP) составила 7,38 млн дол (скрин 1).

    То есть цена угля, учитывая доставку = 115 дол за тонну при калорийности 6907 ккал/кг.

    Это соответсвует цене 100 дол/т при калорийности 6000 ккал.

    В Роттердаме цена такого угля на конец октября была 94 дол (скрин 2).

    Доставка в порт еще 15 дол. То есть по формуле Роттердам+ получается цена 109 дол.

    Но уголь доставленный аж из США получился дешевле чем Роттердам+. Как же такое может быть?

    Разгадка в другом показатели качества - сера. «Этот показатель наиболее важен для оценки потребительской ценности углей, особенно используемых в теплоэнергетике» - цитата с сайта энергетической компании. В угле из США сера 3,3% - это почти в 3,5 раза больше чем допустимая сера в Роттердаме. Это некачественный и экологически супервредный уголь.

    Даже в украинском угле, который не отличается хорошим качеством, сера в среднем около 2%. Например для Трипольской ТЕС разрешено сжигание угля с серой не более 1,7%.

    Такой уголь из серой 3,3% запрещен к сжиганию почти во всех странах Европы. Для его сжигания станции ТЕС должны быть оборудованы специальными десульфураторами, которых в Украине, конечно, же нет.

    Соответствеено такой уголь неликвидный и продается с большими дисконтами. Его ДТЕК и купил по цене ниже чем Роттердам+, но представил в Украине, как дорогой американский уголь.

    Поехал этот уголь на Ладыжинскую и Запорожскую ТЕС. Там местных жителей, которые оплатили Р+, обрадовали интенсивными выбросами сернистого ангидрида, который в ходе реакции с водой превращается в серную кислоту с огромным уровнем токсического воздействия. Кислотные капли способны преодолевать большие дистанции и выпадать в виде кислотных дождей.

    Смог - тоже от сернистого газа. И причиной гибели людей в Лондоне и Нью-Йорке врачи назвали как раз смог. Поэтому в западных странах ужесточили нормы и допустимая сера сейчас меньше 1%.

    Но в Украине мы платим Роттердам+, хотя вместо того, чтобы экологические нормы приближались от наших 2% к европейским 1% серы, нам завозят уголь из серой еще больше - 3,3%. Действительно, где же его еще сжигать, как не в Украине.

    Уважаемые немонополисты, ваши стандарты работы понятны. Но если люди умрут или уедут, то не останется кому платить за вашу электроэнергию. Подумайте хотя бы об этом, если вас, вместе с продажными чиновниками, ничего больше не интересует кроме тупого денежного дерибана.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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