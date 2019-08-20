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    Експерт розповів, що приніс Україні візит Нетаньягу

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    <div class="alt">Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві прем&rsquo;єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу</div> <div class="copy"></div> - Експерт розповів, що приніс Україні візит Нетаньягу
    Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу
    Фото: пресслужби глави держави

    Який Нетаньягу як переговірник між Зеленським та Путіним для мирного врегулювання між Росією і Україною

    20 серпня в прес-центрі Главкому пресконференція на тему: «Що нам приніс візит Нетаньягу?».

    Запрошені гості: В’ячеслав Ліхачов, експерт-міжнародник, історик, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин, який проаналізує візит прем’єрміністра Ізраїлю до України, Нетаньягу як переговірник між Зеленським та Путіним для мирного врегулювання між Росією і Україною, питання розвитку двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем.

    Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і  Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

    Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

    Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

     Читайте також: Чи стане Нетаньягу посередником між Путіним і Зеленським?
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