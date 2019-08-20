Експерт розповів, що приніс Україні візит Нетаньягу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Фото: пресслужби глави держави

Який Нетаньягу як переговірник між Зеленським та Путіним для мирного врегулювання між Росією і Україною

20 серпня в прес-центрі Главкому пресконференція на тему: «Що нам приніс візит Нетаньягу?».

Запрошені гості: В’ячеслав Ліхачов, експерт-міжнародник, історик, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин, який проаналізує візит прем’єрміністра Ізраїлю до України, Нетаньягу як переговірник між Зеленським та Путіним для мирного врегулювання між Росією і Україною, питання розвитку двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.