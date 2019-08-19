Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль



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Зеленський та Нетаньягу на спільному брифінгу 19 серпня

Президент України звернувся до ізраїльського колеги з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу

Під час зустрічі 19 серпня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили взаємини між двома державами. Крім того, активно обговорювалися питання безпеки і оборони.

Зеленський запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну, заявив він під час спільного брифінгу.

«Сьогодні ми детально обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин. Ми почали з питання, у якому наші друзі розбираються краще, ніж інші – це питання війни та безпеки. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на Сході України та анексії Криму», – наголосив Зеленський.

Президент України звернувся до ізраїльського колеги з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Зі свого боку прем'єр Ізраїлю заявив, що після обрання Володимира Зеленського президентом Україна почала розвиватися удвічі швидше. Крім того, він запросив українського президента відвідати Єрусалим найближчим часом.

Також сторони домовились вирішити питання проблем в’їзду українців в Ізраїль. Як відомо, у червні повідомлялося, що з початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців.

Нагадаємо, у Маріїнському палаці у Києві в понеділок, 19 серпня, пройшла офіційна зустріч глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який прибув з візитом до Києва.

Як відомо, планується участь Зеленського та Нетаньягу у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

До слова, дружина глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара потрапила у скандал, коли кинула на землю шматок короваю, яким ізраїльських гостей вітали під час прибуття до Києва.

Раніше повідомлялося, що в літаку ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

Джерело: 24 канал