Зеленський «відчув» у Нетаньягу надійного партнера та друга України



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Президент України Володимир Зеленський сьогодні приймав у Києві прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Фото: пресслужби глави держави

За словами Зеленського, Ізраїль для нас завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю та берегти життя своїх бійців, своїх громадян

Президент України Володимир Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це Зеленський написав у Facebook.

«Це була історична зустріч. Перший за довгі роки візит ізраїльського лідера на українську землю. Дуже радий знайомству з Біньяміном Нетаньягу, у якому я відчув надійного партнера та друга України», - зазначив президент.

За його словами, «нам є чого вчитися один в одного».

«Ізраїль для нас завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю та берегти життя своїх бійців, своїх громадян. Але справа не лише у прикладі. Співпраця України та Ізраїлю виходить на новий рівень», - додав глава держави.

Зеленський також розповів про результати переговорів з прем’єром Ізраїлю:

«По-перше, ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами.

По-друге, підписано чотири важливі документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі і спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.

По-третє, я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів».

«Україна має стати світовим брендом прогресу, інновацій та технологій. Цьому ми присвятимо п’ять найближчих років. Упевнений, що партнерство з Ізраїлем дасть нам можливість пришвидшити досягнення цієї мети», - резюмував президент України.

Як повідомлялося, Україна та Ізраїль підписали угоду про вивчення у школах івриту й української.

Також президент України Володимир Зеленський і прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в понеділок, 19 серпня, вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.