Зеленський і Нетаньягу вшанували пам’ять полеглих у Бабиному Яру



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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Нетаньягу заявив про намір встановити пам'ятний знак у Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в понеділок, 19 серпня, вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

«Україна разом з усім цивілізованим світом демонструє єдність і стоїть на сторожі гуманізму, толерантності, свободи і демократії заради третього «неможливо» - неможливо допустити знову», - заявив Зеленський.

Президент заявив, що масове вбивство людей в Бабиному Яру можна описати трьома «неможливо»: неможливо зрозуміти, забути і пробачити та знову допустити.

«За різними даними, у період нацистської окупації в Бабиному Яру було розстріляно від 70 до 200 тис. людей, і це не просто статистика. Це тисячі причин другого неможливо. Друге «неможливо» - це забути і пробачити. Український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людяності. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм. Сьогодні з почуттям великої поваги ми низько вклоняємося і бережемо пам'ять про праведників народів світу», - зазначив глава держави.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для недопущення проявів антисемітизму і нетерпимості на расовому чи національному ґрунті.

«Не можна допустити знову! Вічна пам'ять жертвам Бабиного Яру, вічна пам'ять жертвам Другої світової війни», - підкреслив президент України.

Своєю чергою, Нетаньягу заявив про намір встановити пам'ятний знак у Бабиному Яру. Таку ідею він обговорював з радянським правозахисником Натаном Щаранським.

«Ми з паном Щаранським недавно розмовляли про те, щоб заснувати тут знак пам'яті заради всіх наших померлих», - сказав Нетаньягу.