Експерт, яка брала аналізи у Зайцевої, втекла на окуповану Луганщину
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Розсилка
Про те, що розшукувана експерт перебуває на непідконтрольній території, правоохоронці дізналися від сусідів
Судово-медичний експерт Олена Федірко, яка брала аналізи у підозрюваної у смертельному ДТП в жовтні 2017 року Олени Зайцевої, внаслідок якої загинули 6 людей, імовірно, перебуває на непідконтрольній Україні території.
Про це сьогодні, 11 вересня, під час чергового судового засідання повідомив суддя Віктор Попрас з посиланням на Національну поліцію.
Зі слів адвоката Зайцевої, експерт наразі може перебувати в м. Стаханов Луганської області, на території так званої «ЛНР», де проживає її хвора мати.
Федірко, яка звільнилася з роботи незабаром після аварії, суд намагався викликати для дачі показань, а після її неявки прокуратура дала доручення поліції про доставку свідка в суд.
Зі слів поліцейських, про те, що розшукувана експерт перебуває на непідконтрольній території, правоохоронці дізналися від сусідів.
«Поліція виконає рішення суду, ініційоване Харківською обласною прокуратурою, про привід на судове засідання громадянки Федірко», - повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.
Напередодні повідомлялося, що в автошколі, де навчалася підозрювана у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.
МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків.
У липні суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.