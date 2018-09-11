Експерт, яка брала аналізи у Зайцевої, втекла на окуповану Луганщину



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Федірко - єдина з лікарів, яка оглядала Олену Зайцеву та складала акт, в якому зазначила наявність опіатів

Про те, що розшукувана експерт перебуває на непідконтрольній території, правоохоронці дізналися від сусідів

Судово-медичний експерт Олена Федірко, яка брала аналізи у підозрюваної у смертельному ДТП в жовтні 2017 року Олени Зайцевої, внаслідок якої загинули 6 людей, імовірно, перебуває на непідконтрольній Україні території.

Про це сьогодні, 11 вересня, під час чергового судового засідання повідомив суддя Віктор Попрас з посиланням на Національну поліцію.

Зі слів адвоката Зайцевої, експерт наразі може перебувати в м. Стаханов Луганської області, на території так званої «ЛНР», де проживає її хвора мати.

Федірко, яка звільнилася з роботи незабаром після аварії, суд намагався викликати для дачі показань, а після її неявки прокуратура дала доручення поліції про доставку свідка в суд.

Зі слів поліцейських, про те, що розшукувана експерт перебуває на непідконтрольній території, правоохоронці дізналися від сусідів.

«Поліція виконає рішення суду, ініційоване Харківською обласною прокуратурою, про привід на судове засідання громадянки Федірко», - повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.

Напередодні повідомлялося, що в автошколі, де навчалася підозрювана у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася в Харкові увечері 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків.

У липні суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.