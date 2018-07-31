Смертельна ДТП у Харкові: МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків

В сечі Зайцевої виявлено опіати, фенобарбітал і метаболіти анальгіну

Олена Зайцева, що звинувачується у скоєнні ДТП в Харкові 18 жовтня 2017 року, в результаті якого загинули шість осіб, у момент аварії перебувала під дією наркотиків.

Це витікає з роз'яснень, наданих Державним центром психічного здоров'я і моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я, повідомляє адвокат потерпілих Лариса Матвєєва в Facebook.

«Сьогодні в судовому засіданні залучили до матеріалів кримінальної справи (висновки МОЗ. - ред.), незважаючи на шалені заперечення адвокатів Зайцевої та її подруги», - написала адвокат.

У документах, наданих Міністерством охорони здоров'я на адвокатський запит Матвєєвої говориться, що загальний стан Зайцевої (що називається «Особа 1»), свідчив про те, що вона перебувала в «стані наркотичного або іншого сп'яніння» або «під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу і швидкість реакції».

Також повідомляється, що в сечі «Особи 1» виявлено опіати, фенобарбітал і метаболіти анальгіну. Виявлені кодеїн і фенобарбітал відносяться до «наркотичних речовин, обіг яких обмежений і відносно яких допускаються винятки деяких заходів контролю», говориться у відповіді МОЗ на адвокатський запит.

«З урахуванням наданих у запиті відомостей можна визначити, що Особа 1 станом на 18.10.2017 р. перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин», - говориться у висновках.

Днями суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася в Харкові увечері 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.