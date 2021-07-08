Експерти назвали регіони України з найвищою та найнижчою вартістю землі

На формування ціни кожної окремої земельної ділянки буде впливати її нормативна грошова оцінка, площа, місцерозташування, середня врожайність, оренда

Про формування ринкової ціни на землю ще рано говорити, тому що кількість укладених угод купівлі-продажу занадто мала

Економічно зважена вартість землі є найвищою в Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях України. Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАГ).

Натомість найдешевшою є земля у Волинській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Відзначається, що про формування ринкової ціни на землю ще рано говорити, тому що кількість укладених угод купівлі-продажу занадто мала. На формування ціни кожної окремої земельної ділянки буде впливати її нормативна грошова оцінка, площа, місцерозташування, середня врожайність, орендна плата.

Для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю та ставку за довгостроковими кредитами в іноземній валюті, йдеться в повідомленні.

«У 2020 році орендна плата за землю в Україні становила в середньому 3425 грн за гектар, а ставка за довгостроковими кредитами в іноземній валюті - 6,7%. Таким чином, економічно обгрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар», – заявили в УКАБ.

Інфографіка: ucab.ua

Елліна Юрченко, експерт УКАБ із земельних питань, розповіла, що найдорожчою є земля у Київській області – від 26,5 тис. грн до 74,6 тис. грн за гектар.

«Максимальна ціна на землю прямо корелюється з найвищими врожаями в 2020 році в таких областях, як Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська. В цих областях врожайність перевищувала 5 т/га, а ціна 1 га сягатиме $2-2,5 тис. Найнижча ціна прогнозується у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях – вона трохи перевищуватиме $1 тис. за 1 га», – пояснила експертка.

Раніше стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Втратив чинність мораторій, що діяв з моменту незалежності країни.