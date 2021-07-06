Кабмін оновив правила держреєстрації прав на землю: що зміниться

До реєстру речових прав на нерухоме майно вноситимуть номер відомостей про оренду землі та про емфітевзис

Кабінет міністрів України змінив правила державної реєстрації прав на землю. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Тепер до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вноситимуть номер відомостей про оренду земельної ділянки та про емфітевзис.

Також реєстр міститиме такі відомості про обтяження речового права:

персональні дані про обтяжувача;

вид обтяження;

предмет обтяження (нерухоме майно, майнові права чи речові права на нерухоме майно, похідні від права власності);

зміст обтяження (за наявності);

строк дії обтяження (за наявності);

підставу для державної реєстрації обтяження – реквізити документа.

Варто зазначити, що у понеділок, 5 липня, закон про онлайн-торги землею повністю набрав чинності.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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