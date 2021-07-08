Кличко закликав Київраду підтримати «земельні» питання

Мер просить депутатів конструктивно попрацювати

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради затвердити нормативну грошову оцінку земель у столиці. Про це він сказав на початку засідання Київради.

«Сьогодні ми маємо розглянути чимало питань, важливих для міста та киян. Тому давайте конструктивно попрацюємо. Зокрема, ми повинні затвердити нормативну грошову оцінку земель у столиці. І, хоч вона вступить в силу з 2023 року, йдеться про наповнення бюджету міста. Тому це важливо, – сказав Кличко. – Також, сподіваюсь, всі підтримають ухвалення низки дозволів на розробку проектів землеустрою для нових скверів у столиці. Це дозволить захистити території від забудови».

Мер зауважив, що з правками секретаря Київради Володимира Бондаренка депутати сьогодні можуть продовжити дію Програми розвитку зелених зон до кінця цього року і вже восени прийняти нову Програму.

Кличко нагадав, що сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

«Ми оновлюємо існуючі парки, сквери, зони відпочинку та створюємо нові. І продовжимо це робити! Нагадаю, що за останніх кілька років у столиці оновили понад 490 парків та скверів. І понад 480 об’єктів отримали статус парку або скверу», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у порядку денному Київради 607 проєктів рішень, серед яких 588 стосуються містобудування та землекористування.