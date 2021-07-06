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    Стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі

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    Нотаріуси повинні проводити перевірки покупців і продавців землі по ряду державних реєстрів - Стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі

    Нотаріуси повинні проводити перевірки покупців і продавців землі по ряду державних реєстрів

    Фото з відкритих джерел

    Від нотаріусів вже надійшло 2344 заяви, з них 1382 погоджено, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді

    Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко у Facebook у вівторок, 6 липня.

    За його словами, щоб мати можливість перевірити дотримання покупцем землі сільськогосподарського призначення законодавчої норми в 100 га в одні руки, нотаріуси повинні отримати доступ до Державного земельного кадастру. Для отримання такого доступу їм потрібно подати відповідну заявку в Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру. Доступ надається протягом однієї доби з моменту подачі заявки.

    На момент старту ринку землі такий доступ мали тільки 879 нотаріусів, але вже через лічені дні Держгеокадастр отримав більш як 2 тисячі заявок із загальної кількості 6,5 тисячі нотаріусів в Україні.

    «Працює спрощений електронний порядок подачі заявок на доступ, Держгеокадастр і Нотаріальна палата провели відповідні навчання та надали інструкції всім нотаріусам», – зазначив міністр.

    За даними Лещенка, від нотаріусів вже надійшло 2344 заяви, з них 1 382 погоджено, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді.

    «Заявки продовжують надходити, а поточне навантаження Держгеокадастру дозволяє обробляти їх вчасно», – додав він.

    Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Втратив чинність мораторій, що діяв з моменту незалежності країни.

    Теги: міністр земля ринок Держгеокадастр Роман Лещенко
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    Стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі