Стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі

Від нотаріусів вже надійшло 2344 заяви, з них 1382 погоджено, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко у Facebook у вівторок, 6 липня.

За його словами, щоб мати можливість перевірити дотримання покупцем землі сільськогосподарського призначення законодавчої норми в 100 га в одні руки, нотаріуси повинні отримати доступ до Державного земельного кадастру. Для отримання такого доступу їм потрібно подати відповідну заявку в Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру. Доступ надається протягом однієї доби з моменту подачі заявки.

На момент старту ринку землі такий доступ мали тільки 879 нотаріусів, але вже через лічені дні Держгеокадастр отримав більш як 2 тисячі заявок із загальної кількості 6,5 тисячі нотаріусів в Україні.

«Працює спрощений електронний порядок подачі заявок на доступ, Держгеокадастр і Нотаріальна палата провели відповідні навчання та надали інструкції всім нотаріусам», – зазначив міністр.

За даними Лещенка, від нотаріусів вже надійшло 2344 заяви, з них 1 382 погоджено, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді.

«Заявки продовжують надходити, а поточне навантаження Держгеокадастру дозволяє обробляти їх вчасно», – додав він.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Втратив чинність мораторій, що діяв з моменту незалежності країни.