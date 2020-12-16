Експерти перевірять, чи можуть у тюрмах України боротися зі спалахами Covid-19

В Україні вже створена платформа для взаємодії між МОЗ, Мін'юстом, Національною службою охорони здоров'я

Такі оцінки вже пройшли Фінляндія, Великобританія і Португалія

Експерти Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) проведуть перевірку здатності установ пенітенціарної системи України боротися зі спалахами коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час зустрічі з експертом Європейського бюро ВООЗ Аною Кариною Феррейрою-Боргес, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«ВООЗ має значний досвід у розробці та впровадженні програм по вдосконаленню медичної допомоги людям, які перебувають в установах пенітенціарної системи. Повний шлях такої оцінки вже пройшли Фінляндія, Великобританія і Португалія. Україна – на черзі. І це дуже позитивна новина», – зазначив Ляшко.

Він додав, що в Україні вже створена платформа для взаємодії між МОЗ, Мін'юстом, Національною службою охорони здоров'я та іншими партнерами по координації цивільної та пенітенціарної медицини.

Нагадаємо, що ВООЗ попередив про спалах Covid-19 в Європі після новорічних свят.