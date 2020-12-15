Гендиректор «Медичних закупівель» пояснив, навіщо держава придбала ліки, ефективність яких заперечує ВООЗ

Предмети закупівлі визначає МОЗ, зазначив Арсен Жумаділов

Генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов розповів, як Міністерство охорони здоров’я України визначається, що потрібно закуповувати для лікарень.

В інтерв’ю «Главкому» Жумаділов зазначив, що МОЗ вирішує, що саме і у якій кількості медичних закупівель потрібно для лікарень.

«Наше державне підприємство дає відповідь на питання «як?». Зона нашої відповідальності – максимально прозора та конкурентна процедура закупівлі, у межах якої визначається постачальник, чия продукція повністю відповідає виписаним МОЗ вимогам», – пояснив він.

Крім того, Жумаділов розповів про закупівлю препарату «Ремдесивір», який зазначений у протоколі лікування коронавірусу та його ж ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

«Щодо ремдесивіру та ШВЛ: предмет та обсяги закупівель визначало МОЗ, і у нас не було підстав їх не закуповувати. Хочу сказати, що жоден уряд світу не знав, як реагувати на пандемію коронавірусу, не знав, як розгортатиметься ситуація. Тому я б не поспішав посипати голову попелом щодо визначення «ковідних» предметів закупівлі. Ніхто не знав, як і що робити правильно на той момент. Знову-таки, повертаючись до ремдесивіру, на момент закупівлі не було інформації щодо сумнівності його ефективності. Він є у протоколах лікування», – наголосив він.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.

До слова, Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

Крім того, МОЗ наголосив, що «Ремдесивір» будуть постачати одразу до лікарень.

Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.