Експерти пояснили, чого очікувати від гривні у 2019 році

Найближчим часом для нацвалюти складаються сприятливі умови, а далі все залежатиме від співпраці з МВФ

Сьогодні, 13 лютого, в НБУ повідомляють, що офіційний курс гривні до долара

27,01 гривні. Для порівняння, місяць тому долар коштував 28,15 грн.

на 2,9% щодо долара. І це вельми незвичне для фінансового ринку явище спровокувало купу питань та версій не тільки серед простих громадян, а навіть серед експертів ринку.

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На стабілізацію гривні, зокрема, працює жорстка монетарна політика НБУ, яка застерігає від друку грошей.

Фінансовий експерт Ерік Найман стверджує, що у найближчий місяць-два нічого надзвичайного з курсом не повинно статися. До того ж, курс гривні зазвичай стабільний з кінця січня до середини серпня щорічно.

У короткостроковій перспективі для національної валюти складаються сприятливі умови, натомість у другій половині 2019 року оптимістичний сценарій буде залежати від успішного продовження співпраці з МВФ.

«Активний експорт української агропродукції припаде на березень-квітень, з травня почнеться його тимчасове (на кілька місяців) зниження. А вкладення нерезидентів в ОВДП - не довгострокові: влітку іноземні інвестори, дочекавшись погашення боргових паперів, ймовірно, почнуть виводити кошти з українського ринку, підвищивши тим самим попит на іноземну валюту. Та й уповільнення темпів зростання світової економіки, яке очікують МВФ і Світовий банк, може привести до зниження попиту на продукцію українського експорту», - пояснює представник НБУ Богдан Данилишин.

Член ради НБУ Василь Фурман нагадав, що Міжнародний валютний фонд дає позитивні прогнози для гривні. Згідно з дослідженням Фонду, курс української валюти хоч і буде коливатися, але ці коливання не є значними і передбачаються політикою плаваючого курсу НБУ.