Експерти пояснили, чого очікувати від гривні у 2019 році
-
Розсилка
Найближчим часом для нацвалюти складаються сприятливі умови, а далі все залежатиме від співпраці з МВФСьогодні, 13 лютого, в НБУ повідомляють, що офіційний курс гривні до долара складає 27,01 гривні. Для порівняння, місяць тому долар коштував 28,15 грн.
На стабілізацію гривні, зокрема, працює жорстка монетарна політика НБУ, яка застерігає від друку грошей.
Фінансовий експерт Ерік Найман стверджує, що у найближчий місяць-два нічого надзвичайного з курсом не повинно статися. До того ж, курс гривні зазвичай стабільний з кінця січня до середини серпня щорічно.
У короткостроковій перспективі для національної валюти складаються сприятливі умови, натомість у другій половині 2019 року оптимістичний сценарій буде залежати від успішного продовження співпраці з МВФ.
«Активний експорт української агропродукції припаде на березень-квітень, з травня почнеться його тимчасове (на кілька місяців) зниження. А вкладення нерезидентів в ОВДП - не довгострокові: влітку іноземні інвестори, дочекавшись погашення боргових паперів, ймовірно, почнуть виводити кошти з українського ринку, підвищивши тим самим попит на іноземну валюту. Та й уповільнення темпів зростання світової економіки, яке очікують МВФ і Світовий банк, може привести до зниження попиту на продукцію українського експорту», - пояснює представник НБУ Богдан Данилишин.
Член ради НБУ Василь Фурман нагадав, що Міжнародний валютний фонд дає позитивні прогнози для гривні. Згідно з дослідженням Фонду, курс української валюти хоч і буде коливатися, але ці коливання не є значними і передбачаються політикою плаваючого курсу НБУ.