Експорт української військової техніки та озброєння зменшився з 2014 року



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У 2014 році Україна експортувала 23 бойових танки та 28 бойових броньованих машин. Натомість, у минулому році було експортовано лише 13 бойових танків та дві бойові броньовані машини

Експорт військової техніки та озброєння з України зменшився з 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби експортного контролю України.

Так, у 2014 році Україна експортувала 23 бойових танки, 28 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, шість бойових літаків та вісім бойових вертольотів, один військовий корабель, 18 ракет і ракетних пускових установок.

Натомість, у минулому році було експортовано лише 13 бойових танків, дві бойові броньовані машини, 13 ракет та ракетних установок.

Крім того, у 2014 році експортовано 30 084 одиниць стрілецької зброї, зокрема, 584 револьверів та пістолетів, 28 577 гвинтівок та карабінів, 2 штурмові гвинтівки, 831 легкий кулемет. Серед легкого озброєння Україна експортувала 62 важких кулемета та один переносний протитанковий керований реактивний снаряд та ракетний комплекс.

Крім того, у 2014 році було експортовано 10 пускових механізмів переносних ЗРК.

У минулому році Україна експортувала 5290 одиниць стрілецької зброї, зокрема 202 револьвери та пістолети, 3220 гвинтівок та карабінів, 1868 автоматів та пістолетів-кулеметів.

Серед легкого озброєння у 2018 році було експортовано 177 важких кулеметів та 950 переносних протитанкових керованих реактивних снарядів та ракетних комплексів.