На Донбасі окупанти прискорили підготовку своїх підрозділів, - військова розвідка



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Фото: iPress.ua

За даними ГУР, «зросла інтенсивність заходів бойової підготовки, у т.ч. з виконанням стрільб з озброєння бойових машин і танків, а також стрілецької зброї»

Окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

За інформацією ГУР МОУ, російське окупаційне командування прискорює проведення запланованих раніше заходів підготовки штабів та підрозділів окупаційного угрупування військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з серпня на липень перенесено терміни проведення низки двосторонніх командно-штабних навчань у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Водночас, за даними ГУР, «зросла інтенсивність заходів бойової підготовки, у т.ч. з виконанням стрільб з озброєння бойових машин і танків, а також стрілецької зброї».

«Варто наголосити, що через прискорення окупантами заходів бойової підготовки та нехтування при цьому заходами безпеки зріс рівень загроз безпеці місцевого населення. Так, 30 червня під час виконання одним із підрозділів російсько-окупаційних військ навчальних стрільб поблизу Сентянівки на тимчасово окупованій території у Луганській області були обстріляні декілька будинків жителів зазначеного населеного пункту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.