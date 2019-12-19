Експрезидент СРСР Горбачов потрапив до лікарні у важкому стані



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Михайлк Горбачову зараз 88 років

Горбачов зазначив, що страждає від запалення легенів

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов потрапив до лікарні в Москві. Про це сам колишній лідер Радянського Союзу повідомив одній із російських інформагенцій, інформує «Ехо Москви».

Горбачов зазначив, що страждає від запалення легенів.

«Моє здоров'я вимагає знаходження в лікарні», - сказав він журналістам.

У червні вже повідомлялося про госпіталізацію 88-річного політика. Горбачов працював у лікарні над новою книгою, яка має вийти найближчим часом.

Нагадаємо, 15 березня 1990 року на позачерговому третьому З'їзді народних депутатів СРСР Михайло Горбачов був обраний президентом СРСР — першим і останнім в історії Радянського Союзу.