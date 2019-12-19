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    Експрезидент СРСР Горбачов потрапив до лікарні у важкому стані

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    Михайлк Горбачову зараз 88 років - Експрезидент СРСР Горбачов потрапив до лікарні у важкому стані
    Михайлк Горбачову зараз 88 років

    Горбачов зазначив, що страждає від запалення легенів

    Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов потрапив до лікарні в Москві. Про це сам колишній лідер Радянського Союзу повідомив одній із російських інформагенцій, інформує «Ехо Москви».

    Горбачов зазначив, що страждає від запалення легенів.

    «Моє здоров'я вимагає знаходження в лікарні», - сказав він журналістам.

    У червні вже повідомлялося про госпіталізацію 88-річного політика. Горбачов працював у лікарні над новою книгою, яка має вийти найближчим часом.

    Нагадаємо, 15 березня 1990 року на позачерговому третьому З'їзді народних депутатів СРСР Михайло Горбачов був обраний президентом СРСР — першим і останнім в історії Радянського Союзу.

    здоров'я Михайло Горбачов політика лікарня СРСР президент
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