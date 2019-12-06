Експрезидента Словаччини Кіску звинуватили в шахрайстві



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Андрей Кіска

Кіска звинувачується в порушенні закону під час фінансування виборчої кампанії 2014 року

У Словаччині поліція висунула звинувачення в шахрайстві проти колишнього президента Словаччини, а нині лідера опозиції Андрея Кіски.

Агентство Reuters повідомляє, що це пожвавило політичне життя в Словаччині, де в лютому заплановані загальні вибори.

Підозрюваний Андрей Кіска звинувачується в порушенні закону під час фінансування виборчої кампанії 2014 року, в результаті якої він став президентом Словаччини.

Словацька поліція вважає, що Кіска здійснював податкові виплати через свою фірму, яка не мала стосунку до виборчої кампанії. У випадку позитивного рішення суду президенту загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Сам Кіска вважає обвинувачення політичною кампанією та доказом політичного шантажу.

Протягом останніх трьох років поліція тричі перевіряла податкову звітність бізнесу Андрея Кіски, не висуваючи жодних звинувачень. Після третьої перевірки розпочалося кримінальне розслідування.