Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає

На Івано-Франківщині горів маслоблок на Бурштинській ТЕС

Як з'ясувалося, виникло загорання розлитого масла у цеху енергоблока № 3

Енергетики Бурштинської ТЕС, що в Івано-Франківській області, ліквідували загоряння на території станції, постраждалих немає. Інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів. Про це повідомили в пресслужбі станції.

«18 серпня о 18:15 загорання ліквідовано. Потерпілих немає», – повідомили в компанії.

Відключення енергоблока № 3 не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострову, додали в компанії.

Займання сталося в одному з маслоблоків на території станції. На місце прибули фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок пожежі пошкоджена система пожежогасіння. Підрозділами ДСНС проводяться роботи з охолодження технологічного обладнання. Всього було залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС. Як з'ясувалося, виникло загорання розлитого масла в котлотурбінному цеху блоку №3.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена потужність - 2334 МВт, складається з 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожна.