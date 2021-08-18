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    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає

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    На Івано-Франківщині горів маслоблок на Бурштинській ТЕС - Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    На Івано-Франківщині горів маслоблок на Бурштинській ТЕС
    Фото: ДСНС

    Як з'ясувалося, виникло загорання розлитого масла у цеху енергоблока № 3

    Енергетики Бурштинської ТЕС, що в Івано-Франківській області, ліквідували загоряння на території станції, постраждалих немає. Інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів. Про це повідомили в пресслужбі станції.

    «18 серпня о 18:15 загорання ліквідовано. Потерпілих немає», – повідомили в компанії.

    Відключення енергоблока № 3 не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострову, додали в компанії.

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    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає
    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає

    Займання сталося в одному з маслоблоків на території станції. На місце прибули фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Внаслідок пожежі пошкоджена система пожежогасіння. Підрозділами ДСНС проводяться роботи з охолодження технологічного обладнання. Всього було залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС. Як з'ясувалося, виникло загорання розлитого масла в котлотурбінному цеху блоку №3.

    Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена потужність - 2334 МВт, складається з 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожна.

    Теги: пожежа ТЕС енергетика ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
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    Енергетики ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС, постраждалих немає