  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Івано-Франківській області люди отруїлися на святкуванні весілля

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До інфекційної лікарні люди потрапили з попереднім діагнозом гострий гастроентерит&nbsp; - В Івано-Франківській області люди отруїлися на святкуванні весілля
    До інфекційної лікарні люди потрапили з попереднім діагнозом гострий гастроентерит 
    Фото: Beztabu.net

    У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей

    У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, 16 серпня до рятувальникам надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 – 2010 років народження).

    11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.

    «Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», – повідомили у ДСНС.

    Нагадаємо, у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

    Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

    Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

    Теги: ДСНС діти отруєння весілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Івано-Франківській області люди отруїлися на святкуванні весілля