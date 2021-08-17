В Івано-Франківській області люди отруїлися на святкуванні весілля

До інфекційної лікарні люди потрапили з попереднім діагнозом гострий гастроентерит

У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 16 серпня до рятувальникам надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 – 2010 років народження).

11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.

«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.