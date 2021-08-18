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    У Києві горіла складська будівля (фото)

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    Загорання сталося на&nbsp;четвертому технічному поверсі складської будівлі - У Києві горіла складська будівля (фото)
    Загорання сталося на четвертому технічному поверсі складської будівлі
    Фото: ДСНС

    Сталося займання будівельних матеріалів на технічному поверсі будівлі

    У середу, 18 серпня, близько 6 години виникла пожежа у складській будівлі на вул. Шолуденка у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Вогнеборці встановили, що горять будівельні матеріали на четвертому технічному поверсі складської будівлі. На момент виникнення пожежі на складі працівників не було.

    О 7:09 рятувальники локалізували займання на площі 30 кв. м та о 7:23 – ліквідували.

    На місці було задіяно сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіла складська будівля (фото)