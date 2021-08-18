У Києві горіла складська будівля (фото)

Сталося займання будівельних матеріалів на технічному поверсі будівлі

У середу, 18 серпня, близько 6 години виникла пожежа у складській будівлі на вул. Шолуденка у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборці встановили, що горять будівельні матеріали на четвертому технічному поверсі складської будівлі. На момент виникнення пожежі на складі працівників не було.

О 7:09 рятувальники локалізували займання на площі 30 кв. м та о 7:23 – ліквідували.

На місці було задіяно сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці