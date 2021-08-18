  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Держава повинна виділити кошти на створення стратегічного запасу вугілля, – екснардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Держава повинна виділити кошти на створення стратегічного запасу вугілля, – екснардеп

    У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі

    Уряд має бути готовим до виділення коштів для створення стратегічного запасу вугілля для підготовки до опалювального сезону.

    Про це заявила народний депутат (2015-2019) Вікторія Войціцька.

    «Цього разу влада має продемонструвати готовність оперативна і завчасно втручатись в ключові для безпеки країни процеси. В тому числі виділити гроші на створення стратегічного запасу вугілля, або/та забезпечити його оперативну закупівлю в випадку порушення графіку накопичень до початку опалювального сезону», – заявила екснардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Окрім того, уряд має бути готовий до того, щоб оперативно сформувати стратегічний запас природного газу.

    Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

    У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

    Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. т. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.

    Теги: ТЕС депутат вугілля імпорт ТЕЦ ДТЕК уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держава повинна виділити кошти на створення стратегічного запасу вугілля, – екснардеп