Держава повинна виділити кошти на створення стратегічного запасу вугілля, – екснардеп

У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі

Уряд має бути готовим до виділення коштів для створення стратегічного запасу вугілля для підготовки до опалювального сезону.

Про це заявила народний депутат (2015-2019) Вікторія Войціцька.

«Цього разу влада має продемонструвати готовність оперативна і завчасно втручатись в ключові для безпеки країни процеси. В тому числі виділити гроші на створення стратегічного запасу вугілля, або/та забезпечити його оперативну закупівлю в випадку порушення графіку накопичень до початку опалювального сезону», – заявила екснардеп на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, уряд має бути готовий до того, щоб оперативно сформувати стратегічний запас природного газу.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. т. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.