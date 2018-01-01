Епідемія грипу у США: в 11 штатах скасували навчання в школах
- Сьогодні, 00:12
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В США від грипу померли 37 дітей
У США влада одразу 11 штатів прийняла рішення скасувати заняття в школах через епідемію грипу в країні.
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Зазначається, що навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі.
Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.
Нагадаємо, за період з 15 до 21 січня активність грипу в регіонах України залишається низькою, у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений.
Водночас у МОЗ дали поради в лікуванні грипу та профілактиці.
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