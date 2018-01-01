Епідемія грипу у США: в 11 штатах скасували навчання в школах

В США від грипу померли 37 дітей

У США влада одразу 11 штатів прийняла рішення скасувати заняття в школах через епідемію грипу в країні. Про це повідомляє телеканал Fox News. Зазначається, що навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі. Згідно з інформацією Центру по контролю і



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В США від грипу померли 37 дітей

У США влада одразу 11 штатів прийняла рішення скасувати заняття в школах через епідемію грипу в країні.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Зазначається, що навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі.

Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.

Нагадаємо, за період з 15 до 21 січня активність грипу в регіонах України залишається низькою, у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений.

Водночас у МОЗ дали поради в лікуванні грипу та профілактиці.

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