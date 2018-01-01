Біологи встановили, що грип може розповсюджуватися просто через дихання

У спеціальному дослідженні вірусну РНК знайшли в 97 відсотках проб з верхніх дихальних шляхів

Медики і біологи з Університету Меріленда показали, що вірус грипу може розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом, навіть коли хворий просто дихає. Автори статті в Proceedings of the National Academy of Sciences, розповіли, що їм вдалося виявити вірусну РНК майже в половині проб повітря, що видихається хворими добровольцями, які при цьому не



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У спеціальному дослідженні вірусну РНК знайшли в 97 відсотках проб з верхніх дихальних шляхів

Медики і біологи з Університету Меріленда показали, що вірус грипу може розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом, навіть коли хворий просто дихає. Автори статті в Proceedings of the National Academy of Sciences, розповіли, що їм вдалося виявити вірусну РНК майже в половині проб повітря, що видихається хворими добровольцями, які при цьому не кашляли і не чхали.

Вірус грипу зазвичай поширюється повітряно-крапельним шляхом: безпосередньо, коли хворий чхнув або кашлянув на слизові оболонки здорової людини; за допомогою аерозолю або великих крапель, які утворюються при чханні або кашлі і містять вібріони (вірусні частки); за рахунок прямого контакту з виділеннями хворого. Однак як часто грип поширюється тим чи іншим шляхом, залишається незрозумілим.

Автори нового дослідження під керівництвом професора Дональда Мілтона з Університету Меріленда вирішили з'ясувати, чи поширюється вірус грипу не тільки за допомогою кашлю або чхання, а й через подих хворої людини. Вчені з грудня 2012 по березень 2013 роки провели скринінг 355 добровольців - студентів університету 19-22 років з симптомами гострої респіраторної інфекції. Половина учасників експерименту були чоловіками, половина - жінками. У 142 з них виявили грип, а решта (здорові) не брали участі в експериментах. У кожного учасника експерименту брали проби з носоглотки, а на четвертий день після появи симптомів хвороби брали проби повітря, що видихається. Людину на 30 хвилин садили перед розтрубом приладу, що збирає біоаерозолі, і просили дихати нормально і періодично повторювати алфавіт. При цьому він міг кашляти і чхати, якщо це було необхідно. За ці півгодини в приладі збиралися великі (діаметром більше п'яти мікрометрів) і дрібні (діаметром менше п'яти мікрометрів і більше 50 нанометрів) крапельки видихається аерозолю. Всього вчені зібрали по 218 проб з носоглотки і проб дихання. Потім дослідники проаналізували проби з носоглотки і різні фракції аерозолю на наявність вірусної РНК. Також, щоб показати наявність життєздатних вірусів в виділеннях хворих, автори роботи вирощували вірусні культури на модельних клітинах собачих нирок (MCDK).

Виявилося, що вірусна РНК містилася в 97 відсотках проб з верхніх дихальних шляхів, в 76 відсотках проб з «тонкої» фракції аерозолю (з дрібними крапельками) і в 40 відсотках проб з «грубої» фракції. Життєздатні віруси виявилися в 89 відсотках проб з носоглотки і 39 відсотках проб з дрібними краплями аерозолю. У статті дослідники відзначають, що вібріони знайшли в половині проб дихання людей, які не кашляли і не чхали під час експерименту. Очевидно, що краплі при видихання утворилися не в результаті чхання або кашлю, а за допомогою іншого механізму. Автори роботи припустили, що крихітні краплі утворюються в легенях при розширенні і звуженні бронхіол і з видихом виходять назовні. Як було показано, вони утворюються під час нормального дихання, мабуть, під час інфекції працює той же механізм.

Джерело: N+1