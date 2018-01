Біологи встановили, що грип може розповсюджуватися просто через дихання

У спеціальному дослідженні вірусну РНК знайшли в 97 відсотках проб з верхніх дихальних шляхів

Медики і біологи з Університету Меріленда показали, що вірус грипу може розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом, навіть коли хворий просто дихає. Автори статті в Proceedings of the National Academy of Sciences, розповіли, що їм вдалося виявити вірусну РНК майже в половині проб повітря, що видихається хворими добровольцями, які при цьому не