Епідемія коронавірусу: українцям слід готуватися до четвертої небезпечної хвилі Covid-19

Учені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу

Депутат Радуцький радить пришвидшити темпи вакцинації

В Україні ще не завершилася третя хвиля Covid-19, а нам уже слід готуватись до четвертої, що може початися восени і стати більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Ще не завершилася третя хвиля коронавірусної хвороби, а нам уже потрібно готуватися до четвертої. Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени», – заявив він.

За словами Радуцького, вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. «В Індії нещодавно виявили «індійський» штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим за «британський» та «південно-африканський», – зазначив депутат.

Радуцький зауважив, що у перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливе через 6-9 місяців після хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1,2 тис. випадків повторного зараження. Висновки невтішні: найчастіше люди інфікувалися через 3-4 місяці, іноді – 5 місяців, були одиничні випадки зараження через півтора місяця.

Тож, за словами депутата, високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які нещодавно перехворіли на Covid-19, можуть інфікуватися вже восени.

Радуцький заявив, що єдиним виходом для того, щоб попередити четверту хвилю коронавірусу, є значне пришвидшення темпів вакцинації. Ізраїль, США, Велика Британія планують провести щеплення усього дорослого населення вже за декілька місяців. Україна може не встигнути провакцинувати громадян до кінця року.

«Темпи вакцинальної кампанії незадовільні. 4 квітня президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду розробити новий Національний план вакцинації. Очікую на цей документ. Хочу побачити чіткі кроки, якими Міністерство охорони здоров'я пропонує до кінця року провакцинувати 70% населення країни», – підкреслив він.