МОЗ закликає українців повідомляти про зловживання вакцинами

Степанов пояснив, чому було скасована вакцинація публічних осіб поза чергою залишками вакцини

Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Офіційно хочу звернутися до всіх українців: якщо хтось з вас має відповідну інформацію про будь-які зловживання вакцинами, ви можете одразу зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або в інший спосіб повідомити. Ми також будемо жорстко реагувати, аби захистити людей з групи ризику», – сказав Степанов.

Також Степанов пояснив, чому було скасована вакцинація публічних осіб поза чергою залишками вакцини.

«Для того, щоб зняти всі питання навколо вакцини Pfizer та зробити неможливим зловживання, я вніс зміни до наказу про Дорожню карту вакцинації та заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб тощо. Ці вакцини підуть виключно для мешканців та персоналу будинків для літніх людей, рятувальників та прикордонників», – зазначив Степанов.

Він додав, що за кожним щепленим буде зарезервована друга доза вакцини.

У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.

Додамо, що в Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб. За минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець.

Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.

За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.

Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.

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