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    У Вінниці від коронавірусу померла трирічна дитина

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    Новий штам коронавірусу атакує дітей - У Вінниці від коронавірусу померла трирічна дитина
    Новий штам коронавірусу атакує дітей
    Фото з відкритих джерел

    Дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані

    У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Вона перебувала в лікарні кілька днів на ШВЛ. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров’я Тетяни Бондаренко.

    За словами Бондаренко, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані.

    «Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя. Втім вона померла. Дівчинці було 3 роки та 8 місяців. У неї був дитячий церебральний параліч», – йдеться в повідомленні.

    Раніше стало відомо, що новий штам коронавірусу атакує дітей. Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

    За добу 19 квітня в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

    Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу. За весь час пандемії в Україні померло 40 367 людей.

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    Теги: діти Вінниця смерть коронавірус
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