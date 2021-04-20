У Вінниці від коронавірусу померла трирічна дитина

Дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Вона перебувала в лікарні кілька днів на ШВЛ. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров’я Тетяни Бондаренко.

За словами Бондаренко, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані.

«Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя. Втім вона померла. Дівчинці було 3 роки та 8 місяців. У неї був дитячий церебральний параліч», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що новий штам коронавірусу атакує дітей. Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

За добу 19 квітня в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу. За весь час пандемії в Україні померло 40 367 людей.

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