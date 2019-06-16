Епіфаній на Трійцю очолює літургію у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літургія у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі, 16 червня

У неділю, 16 червня, православні християни святкують Трійцю

Митрополит Епіфаній в день свята Трійці проводить святкову літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі.

«У великий день Святої Трійці звершую Божественну літургію й разом з вірянами дякуємо триєдиному Богу за Його любов та спасіння», - говориться на сторінці Епіфанія у Facebook, де проходить пряма трансляція богослужіння.

Нагадаємо, у неділю, 16 червня, в Україні святкують Трійцю. Глава ПЦУ Епіфаній привітав українців зі святом.

Як відомо, Трійцю традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Трійця щорічно святкується в Україні як державне свято, додаючи один додатковий вихідний.

Також в Україні сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька.