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    Епіфаній на Трійцю очолює літургію у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі (відео)

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    <p>Літургія у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі, 16 червня</p> - Епіфаній на Трійцю очолює літургію у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі (відео)

    Літургія у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі, 16 червня

    У неділю, 16 червня, православні християни святкують Трійцю

    Митрополит Епіфаній в день свята Трійці проводить святкову літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі.

    «У великий день Святої Трійці звершую Божественну літургію й разом з вірянами дякуємо триєдиному Богу за Його любов та спасіння», - говориться на сторінці Епіфанія у Facebook, де проходить пряма трансляція богослужіння.

    Нагадаємо, у неділю, 16 червня, в Україні святкують Трійцю. Глава ПЦУ Епіфаній привітав українців зі святом.

    Як відомо, Трійцю традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Трійця щорічно святкується в Україні як державне свято, додаючи один додатковий вихідний. 

    Також в Україні сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька.

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